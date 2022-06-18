5 أصدقاء يلتقطون نفس الصورة منذ 40 عامًا.. شاهد كيف تغير شكلهم

2022/06/18 | 08:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خمسة من الأصدقاء عن آخر صورة احتفالية تجمعهم واظبوا على التقاطها كل خمس سنوات، منذ مدة أربعة عقود في المكان ذاته، عند بحيرة في كاليفورنيا.

والتقطت المجموعة، المكونة من 5 رجال، الصورة رقم 9 الأربعاء، بعد 40 عامًا على الصورة الأولى لهم عام 1982، في مقصورة تقع عند بحيرة كوبكو الممتدة على طول حدود ولايتي كاليفورنيا وأوريغون الأمريكيتين.

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