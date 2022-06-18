2022/06/18 | 08:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونفيه أنه ذاهب إلى السعودية للقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضجة بعد نفي بايدن أنه ذاهب للقاء محمد بن سلمان في السعودية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضجة بعد نفي بايدن أنه ذاهب للقاء محمد بن سلمان في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).