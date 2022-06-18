2022/06/18 | 08:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تزداد صعوبة النوم ليلا، وهناك العديد من النصائح والحيل للتغلب على هذا التحدي الموسمي، لكن هناك أيضا بعض الأخطاء التي يجب تجنبها.ويحذر خبير النوم جيمس ويلسون من ارتكاب خطأ وضع البيجامات في الثلاجة أو الفريزر، مشيرا إلى أن هذا لن يساعد في تهدئة أي شخص، وبدلا […]

ظهرت المقالة النوم في الليالي الحارة..



تحذير من “خطأ فادح” أولاً على ايرث نيوز.

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