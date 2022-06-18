غارات إسرائيلية على غزة ردا على إطلاق صاروخ تجاه عسقلان

2022/06/18 | 08:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، عن تنفيذ غارات جوية على أهداف عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة بعد ساعات إطلاق مسلحون فلسطينيون صاروخا باتجاه مدينة عسقلان الجنوبية.

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