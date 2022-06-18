محافظها لـ(بغداد اليوم): الديوانية فقدت ثلثي انتاجها من الحنطة بسبب الجفاف

2022/06/18 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم السبت، عن فقدان المحافظة لثلثي إنتاجها من الحنطة لهذا العام بسبب الشحة المائية التي تعاني منها.

وقال الشعلان لـ(بغداد اليوم ) إن "العام الماضي سلمت المحافظة لوزارة التجارة حوالي 320 الف طن من الحنطة وهذه السنة لم نسلم الا ثلث الكمية اي وصلت إلى 130 الف طن"

وبين أنها "كمية قليلة لمحافظة زراعية تعتمد على الزراعة في أغلب قوت العيش لساكنيها"، موضحا ان "الموسم الزراعي الصيفي في المحافظة انعدم تماماً بسبب شحة المياه واصبحت الأراضي جرداء وغير صالحة للزراعة".

ودعا الشعلان: "وزارة الموارد المائية لضرورة النظر لخطورة الأمر وقلة المياه الواصلة للمحافظة".

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