طيران الاحتلال الصهيوني يشن سلسلة غارات على غزة

2022/06/18 | 09:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سلسلة من الغارات استهدفت بها موقعاً وعدة نقاط رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية في وسط وشمال قطاع غزة.واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية بقرابة الـ9 صواريخ موقع صلاح الدين التابع للمقاومة في المحافظة الوسطى، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة تتبع لقوات الضبط الميداني شرق جحر الديك وسط القطاع، دون أن […]

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