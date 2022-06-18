الكاظمي يضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع المباني المدرسية

2022/06/18 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع المباني المدرسية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، أن "الكاظمي وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع المباني المدرسية، والمتضمنة بناء 1000 مدرسة نموذجية في عموم العراق، ضمن الاتفاقية العراقية - الصينية".

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