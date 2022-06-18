السعودية.. بيلوسي تثير تفاعلا بتغريدة عن السجين عبدالرحمن السدحان قبل زيارة بايدن

2022/06/18 | 09:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي تفاعلا بتغريدة بصورة نشرتها تجمعها مع أريج، شقيقة عامل الإغاثة السعودي عبدالرحمن السدحان المحكوم عليه بالسجن 20 سنة.

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