الكاظمي يضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع المباني المدرسية

2022/06/18 | 09:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع المباني المدرسية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "الكاظمي وضع حجر الاساس لمشروع المباني المدرسية والمتضمن بناء 1000 مدرسة نموذجية في عموم العراق"، لافتا الى أن "المشروع ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية".

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