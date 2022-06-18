الرافدين يصدر توجيهات جديدة بشأن سلف المتقاعدين

2022/06/18 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، توجيهات جديدة بشأت سلف المتقاعدين.

وقال المصرف في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "سلف المتقاعدين تبدأ من 5 مليون الى 25 مليون".

واضاف ان "التقديم على السلف من فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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