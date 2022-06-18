ارتفاع كبير في صادرات العراق النفطية الى امريكا خلال الاسبوع الماضي

2022/06/18 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم السبت، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية الى الولايات المتحدة بشكل كبير خلال الاسبوع الماضي لتصل الى معدل 555 الف برميل يومياً.

وقالت الإدارة في تقرير لها، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 6.144 ملايين برميل يومياً مرتفعاً بمقدار 647 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.497 ملايين برميل يومياً".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 555 ألف برميل يومياً الاسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 359 الف برميل عن الاسبوع الذي سبقه والبالغ متوسط 196 الف برميل يومياً".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.394 ملايين برميل يومياً، تلتها السعودية بمعدل 681 الف برميل يوميا، وبلغت الايرادات النفطية من المكسيك بمعدل 608 الاف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 292 الف برميل يوميا".

ووفقاً للإدارة، فأن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت بمعدل 227 الف برميل يومياً، ومن البرازيل بمعدل 206 الاف برميل يومياً، وبلغت متوسط الاستيرادات من نيجيريا بمعدل 181 الف برميل يومياً، فيما لم يتم استيراد اي كمية من ترينداد توباغو ومن روسيا".

وسجلت الأسواق العالمي، اليوم السبت، انخفاضا بأسعار النفط (برنت)، لتصل الى 113 دولارا أمريكا للبرميل الواحد.

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