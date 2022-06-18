موسكو: الزعم بأن المختبرات البيولوجية تعمل لصالح الأوكرانيين كذب ورياء

2022/06/18 | 09:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت آنا بوبوفا رئيسة هيئة حماية المستهلك الفيدرالية الروسية إن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تشكل خطرا على الأمن البيولوجي العالمي والزعم بأنها عملت لصالح الشعب الأوكراني كذب.وأضافت بوبوفا، في حديث على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: “ما تم الكشف عنه بفضل وجود المتخصصين من الجيش، يؤكد أن المختبرات الموجودة في تلك المناطق […]

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