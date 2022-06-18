خطر صحي ينجم عن النوم في الضوء حتى الخافت منه

2022/06/18 | 09:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يجد بعض الناس أنهم لا يستطيعون النوم إذا كان هناك حتى وميض ضوء خافت في غرفة نومهم.والآن، وجد بحث جديد نشر في المجلة العلمية PNAS إلى وجود حجة صحية قوية للنوم في الظلام.ووجد باحثو النوم في كلية فاينبيرغ للطب بجامعة نورث وسترن، أن التعرض حتى لكمية صغيرة من الضوء […]

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