مستشار عسكري: القصف التركي الاخير استهدف بغداد اكثر من اربيل .. اعلان حرب

2022/06/18 | 09:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، السبت، القصف التركي الاخير ضد قضاء كلار بمثابة اعلان حرب على بغداد، مبينا ان القصف كان استهدافا واضحا ضد بغداد اكثر من اربيل .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/، إن”انقرة تصعد يوميا من موقفها العدواني ضد العراق حيث […]

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