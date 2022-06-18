اشتعل وتدحرج أرضا.. كاميرا ترصد مصير لص حاول سرقة الوقود من خزان شاحنة

2022/06/18 | 09:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة سولت ليك سيتي بولاية يوتا الأمريكية، رصدت كاميرا مراقبة مثبته في أحد مواقف السيارات مشهدا مروعًا ومصيرًا صادمًا للص كان يحاول سرقة البنزين من خزان إحدى الشاحنات المتوقفة، حيث حاول سرقة الوقود عن طريق حفر خزان المركبة التي تعود لشركة "ساميت فاير آند سيكيوريتي"، لكن ذلك أدى لانفجار الخزان بشكل مفاجىء.

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