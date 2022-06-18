نينوى تعلن عن اكتشافات اثرية مهمة جديدة

2022/06/18 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت مديريَّة آثار وتراث نينوى، السبت، عن اكتشافات أثريَّة جديدة ومهمة ضمن البوابة الأثرية لسور نينوى، والتي تنفذها حالياً بعثة جامعة بولونا الإيطالية بالتنسيق مع فرقها المختصة.وقال مدير عام الدائرة خير الدين أحمد في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “فرق التنقيب اكتشفت قصراً يقع خلف بوابة (آدد) الأثرية وما […]

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