أفغانستان.. انفجار يستهدف معبدا للسيخ في كابل

2022/06/18 | 10:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمع دوي انفجارات أعقبها إطلاق نار صباح السبت بالقرب من معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية، كابل، كما أكد شهود لوكالة فرانس برس.

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