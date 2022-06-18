2022/06/18 | 10:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.وفي بيان له، قال الديوان الملكي السعودي: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو، الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود ، وسيصلى عليه هذا اليوم السبت، بعد صلاة العصر […]

ظهرت المقالة الديوان الملكي ينعي أميراً سعودياً أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوان الملكي ينعي أميراً سعودياً) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوان الملكي ينعي أميراً سعودياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).