"قصف مجهول" يستهدف 3 مناطق لأوكار داعش بين ديالى وصلاح الدين

2022/06/18 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت،عن قصف مجهول استهدف ثلاث مناطق في عمق حمرين شمالي محافظة ديالى.

وقال المصدر، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قصفا مجهولا استهدف ثلاث مناطق في عمق تلال حمرين قرب الحدود بين ديالى وصلاح الدين"، مبيناً أنه "ليس واضحا لغاية الان فيما إذا كان القصف بطائرات حربية او مسيرة".

وأضاف المصدر، إن "القصف تركز في وديان تنشط بها خلايا داعش"، مؤكداً أنه "ربما الضربات استهدفت مخابئ واوكار سرية في مناطق تقع على مسافة 30 كم بعمق حمرين وفق المعلومات المتوفرة".

والاربعاء الماضي، أعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، عن تدمير 6 اوكار سرية لتنظيم داعش الإرهابي كانت تهدد امن 30 قرية في حاوي العظيم بمحافظة ديالى.

وقال الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عملية حاوي العظيم شمال بعقوبة اسهمت في تغطية اكثر من 100 الف دونم من الاراضي الوعرة بين ديالى وصلاح الدين نجحت في تحقيق سلسلة اهداف مهمة".

واضاف ان "من بين نتائجها كشف وتدمير 6 من الاوكار السرية التي كانت تمثل نقاط انطلاق لخلايا داعش في مهاجمة القرى المحررة"، مشيرا الى ان " كشف الاوكار السوداء يعني انهاء خطر يهدد امن 30 قرية محررة في محافظتي ديالى وصلاح الدين في ان واحد بالاضافة الى تمشيط طرق زراعية بطول اكثر من 50 كم وتامين مقدمة نقاط المرابطة بعمق 14كم ناهيك عن تمشيط ضفاف حاوي العظيم لمسافة تصل الى 33كم بالاتجاهين الشرقي والغربي".

ولفت الى ان" العملية اغلقت كل الفراغات بين قواطع المسؤولية من خلال اعادة الانتشار مع تفكيك عبوات ناسفة وضبط اعتدة ومتفجرات"، مبينا ان ان" وضع القرى المحررة في قاطع العظيم بات اكثر امنا بعد العملية".

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