العمل تصدر توضيحا بشأن فتح باب التقديم على المنح

2022/06/18 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، فتح باب التقديم على المنح.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "تنفي فتح باب التقديم على أي منحة وتحذر من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسمها وصفتها وتنشر معلومات واخبارا كاذبة بخصوص التقديم للحصول على منحة".

ودعت الوزارة المواطنين الى "تلقي الاخبار والمعلومات من مصادر الوزارة المعتمدة المتمثلة بموقعها الالكتروني وصفحتها الرسمية الموثقة في صفحات التواصل الاجتماعي".

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