2022/06/18 | 10:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب النائب المستقل باسم خشان، اليوم السبت، الحكومة والبرلمان بعمل اجراءات عقابية ضد كل دول الناتو وذلك ردا على الاعتداءات التركية المستمرة.وكتب خشان في تدوينه عبر فيسبوك، تابعتها وكالة ايرث نيوز، قائلا إن “تركيا دولة مارقة تنتهك سيادة العراق وتتجاوز على حقوقه المائية دون رد رادع من حكومة العراق التي قلمت أظافرها […]

ظهرت المقالة ردا على الاعتداءات التركية..



خشان يطالب باجراءات عقابية ضد دول الناتو أولاً على ايرث نيوز.

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