- متنزه استيطاني - بين القدس والبحر الميت يغلق ملف ما يسمى حل الدولتين - مديحه الأعرج

2022/06/18 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 10/6/2022-17/6/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانفي مخطط استيطاني هو الأكبر والأخطر على الاطلاق في حال إقراره وبدء تطبيقه ، كشفت وسائل الاعلام العبرية عن مخطط لإقامة " حديقة وطنية " تابعة للمستوطنات في الضفة الغربية على مساحة تصل إلى مليون دونم بين القدس والبحر الميت.



ومن المعروف أن مجلس " يشع " للمستوطنين في الضفة ال ......





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