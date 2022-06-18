الثقافة عن بعد - هدى توفيق

2022/06/18 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هدى_توفيق من شروط الحياة : الحب والكفاح.



كما أعتقد أن من شروط الكتابة الإبداعية من وجهة نظري:الحب والإخلاص، فالكتابة أشبه بالجبل الذي تصعده عن حب طاغ ، ورغبة قوية من أجل التسلق والصعود رويدًا رويدًا، لكن الفارق بين هذا وذاك ؛ أن التسلق لصعود الجبل يكون فقط من أجل الوصول إلى قمة الجبل ، والشعور بالفوز والانتصار بنشوة التحدي وتحقيق الهدف، بينما في الكتابة الإبداعية هو صعود وصعود لا يتوقف عند نقطة محددة، فليس ......





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