قوات حشد العتبات تدخل حالة “الإنذار المشدد”.. دبابات وقوات خاصة وطيران مسيّر

2022/06/18 | 10:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة فرقة العباس القتالية، اكتمال استعداداتها لاستقبال قوافل الحجاج المتجهين إلى إلى مكة والمدينة.

وقالت الفرقة في بيان، إنّ “هذه القوات ستدخل في حالة الإنذار المشدد صبيحة يوم غد الساعة 100 لتأمين ومرافقة قوافل الحجاج ضمن قاطع المسؤولية”.

من جهتها أكدت رئاسة أركان الفرقة، وفق البيان، أنّ “لواء المشاة المكون من 1000 مقاتل، بالإضافة لفوجين من لواء المشاة الآلي المكون من 30 (دبابة مدرعة) مختلف الأنواع، والقوات الخاصة، وفرق المهمات التكتيكية، والطيران المسير، والمعدات الفنية، ستدخل ضمن الواجب، بالإضافة للتشكيلات الخاصة الأخرى التي تدخل لأول مرة في هكذا واجبات وبهذا الحجم”.

وقالت قيادة عمليات الواجب، إنّها “ستقطع حركة كل العجلات من وإلى ناحية النخيب أثناء حركة عجلات حجاج بيت الله الحرام وخلال ساعات التفويج”.

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