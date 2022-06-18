فولودين: الغرب حاول عزل روسيا لكنه لم يعزل إلا نفسه

2022/06/18 | 10:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين، على نتائج منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بالقول إن الغرب الذي حاول عزل روسيا، انتهى إلى عزل نفسه.وكتب فولودين عبر “تلغرام” اليوم السبت: “أمس شاركت في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي.حضره ممثلو 127 دولة، يشكل سكانها 73% من سكان العالم.حاول الغرب عزل روسيا لكنه […]

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