2022/06/18 | 10:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تعتزم محافظة كربلاء المقدسة تشغيل مصفاها النفطي تجريبياً في الربع الأول من العام المقبل، في وقتٍ تتجه فيه لإنشاء محطة كهربائيَّة بطاقة 2800 ميغا واط .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي حوار اطلعت عليه /المعلومة/، “جهوداً كبيرةً تُبذل من قبل الشركة المنفذة للمصفى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تعتزم تشغيل مصفاها تجريبيا وتتجه لانشاء محطة كهربائية جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تعتزم تشغيل مصفاها تجريبيا وتتجه لانشاء محطة كهربائية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).