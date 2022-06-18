العراق يضع حجر اساس بناء “الف مدرسة” وفق الاتفاقية الصينية

2022/06/18 | 10:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، حجر أساس مشروع مدرسي ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية.

وقال مكتب الكاظمي، في بيان مقتضب، إن الاخير وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع المباني المدرسية، والمتضمنة بناء 1000 مدرسة نموذجية في عموم العراق، ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية .

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