الرافدين: سلف المتقاعدين تبدأ من 5 ملايين إلى 25 مليوناً

2022/06/18 | 10:23 - المصدر: وكالة خبر

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أعلن مصرف الرافدين، السبت أن سلف المتقاعدين تبدأ من 5 ملايين إلى 25 مليوناً.

وذكر إعلام المصرف، في بيان، أن “سلف المتقاعدين تبدأ من 5 ملايين إلى 25 مليوناً”، مبينا أن “التقديم على سلف المتقاعدين من فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

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