بغداد تستعد لإحالة مشروع الطريق الحلقي الرابع إلى الاستثمار

2022/06/18 | 10:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت محافظة بغداد، السبت، أنها تستعد لإحالة مشروع الطريق الحلقي الرابع إلى الاستثمار، بعد الانتهاء من التعديلات على مسارات الطريق، مؤكدةً أنَّه سيوفر ممراً مريحاً لعجلات الحمل الثقيلة ويُجنّبها الدخول في الشوارع الداخلية للعاصمة، وبالتالي التخفيف من الزحام .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقالت مدير قسم التخطيط […]

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