بغداد تستعد لإحالة مشروع الطريق الحلقي الرابع إلى الاستثمار

2022/06/18 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت محافظة بغداد، السبت، أنها تستعد لإحالة مشروع الطريق الحلقي الرابع إلى الاستثمار، بعد الانتهاء من التعديلات على مسارات الطريق، مؤكدةً أنَّه سيوفر ممراً مريحاً لعجلات الحمل الثقيلة ويُجنّبها الدخول في الشوارع الداخلية للعاصمة، وبالتالي التخفيف من الزحام .

وقالت مدير قسم التخطيط العمراني في المحافظة فاطمة الحسناوي في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" إن "المحافظة تعتزم في الأيام القليلة المقبلة إحالة مشروع الطريق الحلقي الرابع إلى الاستثمار بمساحة بلغت 96 كيلو متراً"، مبينة أنَّ "الطريق سيسهم بشكل كبير بالتخفيف من الزخم المروري الذي تشهده العاصمة".

وأضافت الحسناوي، أن "الطريق المذكور سيوفر ممراً مريحاً لعجلات الحمل الثقيلة القادمة من المحافظات القريبة والتي لن تحتاج إلى المرور عبر الشوارع الداخلية للعاصمة بغداد باتجاه المحافظات الأخرى، فضلاً عن أنه سيكون طريقاً سالكاً للوصول إلى مناطق أخرى قريبة من مداخل المدينة".

وأشارت الى أن "هناك تعديلات بسيطة جرت على مسارات الطريق الحلقي بسبب الأشغال الجارية على بعض المسارات التي من المفترض إنشاء الطريق عليها، منوهة بأنَّ المشروع سيحال على شركات أجنبية أو محلية، فيما سيكون تمويله عن طريق استحصال مبالغ الجباية من أصحاب المركبات، أو عبر التمويل من الموازنة العامة".

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