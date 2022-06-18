العمل تنفي فتح باب التقديم على اي منحة

2022/06/18 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، فتح باب التقديم على أي منحة، فيما حذرت من المواقع الوهمية التي تنشر أخباراً كاذبة.

وذكر بيان للوزارة، أنها "تنفي فتح باب التقديم على أي منحة، وتحذر من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسمها وصفتها وتنشر معلومات واخباراً كاذبة".

ودعت الوزارة، بحسب البيان، المواطنين الى "تلقي الاخبار والمعلومات من مصادر الوزارة المعتمدة المتمثلة بموقعها الالكتروني وصفحتها الرسمية الموثقة في صفحات التواصل الاجتماعي".

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