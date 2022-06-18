25 قتيلاً في الأمطار الموسمية في بنغلادش

2022/06/18 | 10:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أكدت شرطة بنغلادش اليوم السبت أنّ الأمطار الموسمية التي اجتاحت البلاد أدت إلى مقتل 25 شخصًا على الأقل، في حين عزلت الفيضانات أكثر من أربعة ملايين شخص.

وأدت الصواعق التي رافقت هطول الأمطار إلى مقتل 21 شخصا منذ الجمعة، بينما لقي أربعة آخرون حتفهم في انزلاقات أرضية، وفق المصدر نفسه.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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