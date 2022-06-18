تسريب تيك توك.. تسجيلات صوتية تكشف

2022/06/18 | 10:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع "بزفيد" الإخباري بأن شركة "بايت دانس" وصلت لبيانات مستخدمي تيك توك الأميركيين مما يعزز من شكوك الخصوصية التي طالما اتُهمت بها الشركة المالكة للتطبيق الصيني.

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