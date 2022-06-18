تداعيات قصف كلار.. معارك ليلية بين حزب العمال والجيش التركي في دهوك

2022/06/18 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

كشف مصدر محلي، اليوم السبت، عن اندلاع معارك واشتباكات بين القوات التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني ليلة أمس.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "بعد القصف التركي الذي طال كلار ودهوك، اشتبك عناصر حزب العمال الكردستاني، مع القوات التركية التي تتواجد بناحية كاني مآسي بقضاء العمادية في محافظة دهوك".

وأضاف، أن "المعارك استمرت حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، نتج عنها سقوط قتلى من الطرفين، في وقت بقيت الطائرات التركية تحوم في سماء مناطق كاني مآسي وقراها المجاورة والمناطق الحدودية".

وتتوغل القوات التركية في مناطق واسعة من العراق، لمطاردة حزب العمال الكردستاني المعارض للحكومة التركية.

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