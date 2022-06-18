كردستان تتجه لرفع الضرائب نهائيا على استيراد البنزين

2022/06/18 | 10:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان الإقليم، ريبوار بابكي، السبت، أن الضرائب على استيراد البنزين من الممكن أن ترفع نهائياً أو تقلل بنسبة كبيرة وقال بابكي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، “الإقليم اتبع سياسة جديدة لدعم أسعار البنزين وتطويق الأزمة، تتضمن تجهيز أكثر من 1،5 مليون لتر إلى الأسواق لخفض أسعاره، علاوة على […]

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