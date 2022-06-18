2022/06/18 | 10:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dAZiHZQ_gUQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | برعاية الرئيس بارزاني مراسم عرض اربعة كتب ضمن مشروع توثيق ثورات بارزان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | برعاية الرئيس بارزاني مراسم عرض اربعة كتب ضمن مشروع توثيق ثورات بارزان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).