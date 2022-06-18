كلينتون: الولايات المتحدة كانت ستترك الناتو لو أعيد انتخاب ترامب

2022/06/18 | 10:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت هيلاري كلينتون، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا، إن بلادها كانت ستترك الناتو لو أعيد انتخاب دونالد ترامب في عام 2020.وأضافت كلينتون، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية: “لو فاز ترامب في عام 2020، لكان سيغادر الناتو.ليس لدي شك في ذلك”.كما أعربت هيلاري كلينتون، التي خاضت الانتخابات […]

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