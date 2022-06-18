شاهد.. سجناء يجمعون 8 آلاف دولار لإرسال طفل مصاب بمرض عضال إلى ديزني لاند

2022/06/18 | 10:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخضع السجناء داخل سجن كاليفورنيا لعشرات البرامج التأهيلية وإعدادهم للعودة إلى الحياة العادية.بعضها يشمل الرسم، وزراعة الحدائق، وتدريب الكلاب.من خلال هذه البرامج، ساعد السجناء بإرسال طفل مصاب بمرض عضال إلى “أسعد مكان على وجه الأرض“: ديزني لاند

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