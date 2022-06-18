قانوني: انتهاكات تركيا بالعراق ترقى للابادة الجماعية ويمكن وضعها تحت البند السابع

2022/06/18 | 10:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير القانوني علي التميمي , السبت , ان الانتهاكات التركية على المدن والقرى الحدودية داخل الأراضي العراقية مخالفة لميثاق الأمم المتحدة من خلال استهدافها لتلك القرى والمدن التي أدت الى قتل الكثير من المدنيين الأبرياء , مبينا ان العراق بامكانه التوجه الى مجلس الامن ومحكمة العدل الدولية لوضع تركيا تحت […]

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