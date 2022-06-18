إنخفاض طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

2022/06/18 | 11:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

كما ان بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148450 ديناراً عراقياص مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وسجلت الاسعار صباح يوم الخميس الماضي 148475 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فأن اسعار البيع والشراء ارتفعت فيها، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فأن بورصة بيع الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

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