2022/06/18 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التربية تعلن جدول الامتحانات العامة الدور الاول للدراسة الاعدادية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:02

بغداد - واع

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن جدول الامتحانات العامة الدور الاول للدراسة الاعدادية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن جدول الامتحانات العامة الدور الاول للدراسة الاعدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).