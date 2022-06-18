كردستان تتخذ إجراءات جديدة للوقاية من “الكوليرا”

2022/06/18 | 11:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، السبت، عن اتخاذها إجراءات جديدة للوقاية من مرض “الكوليرا”، مشيرة الى التنسيق مع الوزارات المعنية لمراقبة الأماكن العامة في الأسواق والمطاعم ومصادر مياه الشرب.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “سيتم اتخاذ خطة شاملة […]

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