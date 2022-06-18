’انطلقت فعليا’.. الإطار التنسيقي يقود مفاوضات جديدة لتشكيل الحكومة- عاجل

2022/06/18 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأكد القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، اليوم السبت، انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وقال الهلالي، لـ(بغداد اليوم)، إن "مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، انطلقت فعلياً بقيادة الاطار التنسيقي مع كافة الأطراف السياسية، دون تهميش او اقصاء أي طرف، وهناك أجواء إيجابية تجري خلال المفاوضات".وبين الهلالي ان "كل القوى السياسية مع الإسراع في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فهي تدرك جيداً ان بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً دون أي تغيير حقيقي، سوف يخلق الكثير من المشاكل والأزمات في قادم الأيام".

الجدير بالذكر ان نواب الكتلة الصدرية، قدموا قبل ايام استقالاتهم الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بأمر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأمر الذي اعتبره عدد من المراقبين بأنه يمثل انفراجة للإنسداد السياسي في البلاد.

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