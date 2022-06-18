انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في بورصة بغداد الرئيسية

2022/06/18 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار بشكل طفيف، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سعر صرف بلغ 148450 ديناراً مقابل كل 100 دولار ، فيما كانت قد سجلت صباح الخميس الماضي 148475 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

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