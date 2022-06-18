تعرّف على القميص الذي سيرتديه لاعبو الشرطة أمام الزوراء مساء اليوم (صورة)

2022/06/18 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، السبت، القمصان آلتي سيرتديها لاعبو فريق الشرطة مساء اليوم في مباراتهم امام الزوراء في اشارة الى حصولهم على لقب الدوري رقم (13).

ويرى متابعون للشأن الرياضي، أن نادي الشرطة يتحدى اتحاد الكرة، بارتداء لاعبيه اليوم في مباراتهم ضد الزوراء، قميصا مكتوب عليه الرقم (13) في إشارة إلى عدد ألقابهم في مسابقة الدوري، رغم أن الاتحاد يعترف بستة منها فقط.

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