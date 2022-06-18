وسام برونزي للسباحة البارالمبية

2022/06/18 | 11:06 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح الرياضي

استهلَ منتخبنا بالسباحة مشاركته في بطولة إيران الدولية بإحرازه أول وسام برونزي ناله السباح حسين قاسم في فعالية 200 م منوع .



وقال رئيس اتحاد السباحة البارالمبية هاشم فرز في تصريحات إعلامية: إن "سباحنا البطل حسين قاسم توّج بأول وسام برونزي في مستهل مشاركته في بطولة إيران الدولية وهي بداية موفقة لزملائه السباحين الآخرين لتعزيزه بأوسمة جديدة متنوعة".



معرباً في الوقت نفسه عن سعادته بهذا الإنجاز لاسيما أن المشاركة في البطولة هي من أجل تحقيق نتائج إيجابية للعراق.

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