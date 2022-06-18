اتحاد الكرة يفكّر بالاقتراض لتأمين عقد المدرب الأجنبي

2022/06/18 | 11:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

علمت "الصباح " من مصدر في لجنة الخبراء أن اتحاد الكرة يسعى بجميع الطرق الممكنة لتأمين الأموال بغية الإسراع بالتعاقد مع أحد المدربين الأوروبيين لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، مبيناً أنه لن يستبعد فكرة اللجوء إلى الاقتراض الداخلي من رابطة المصارف العراقية الخاصة، لتأمين عقد الطاقم الأجنبي لمدة أربع سنوات، في حال تعثر الحصول على الدعم الحكومي عبر وزارة الشباب والرياضة، وكأحد الخيارات إن استدعى الأمر .

وأضاف المصدر أنه " على الرغم من الضائقة المالية التي يعاني منها اتحاد اللعبة منذ ستة أشهر بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية للسنة الحالية وعدم تسلم تخصيصاته لهذا العام، إلا أنه لايزال مصمماً على جلب طاقم تدريبي أجنبي والتعاقد معه لمدة أربع سنوات لقيادة كتيبة أسود الرافدين في الفترة المقبلة وتوفير جميع مستلزمات العمل من معسكرات تدريبية وخوض مباريات تجريبية مع منتخبات ذات مستوى فني عالٍ.



"وأوضح المصدر أن " اتحاد الكرة وحتى هذه اللحظة لم يقطع حبل الأمل في الحصول على الأموال الحكومية اللازمة لإتمام صفقة المدرب الأوروبي الذي سيقع عليه الاختيار، لاسيما بعد إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية فضلاً عن مواصلة تنفيذ المشاريع التي يرغب المكتب التنفيذي الحالي في تطبيقها سعياً منه للارتقاء بواقع الكرة العراقية والحفاظ على الاستقرار الفني للمنتخب الوطني الذي يجب أن يكون مستعداً لأي بطولة أو مباراة تجريبية خلال الفترة المقبلة ".

ولفت إلى أنه " في حال صعوبة الحصول على الأموال الحكومية فإن اتحاد اللعبة سوف يلجأ إلى الاقتراض من رابطة المصارف العراقية الخاصة أسوة ببقية القطاعات الأخرى من أجل تجاوز الظروف الحالية والمضي قدماً بسياسة تعظيم الإيرادات والإفادة القصوى من عائدات نقل دوري الكرة للموسم المقبل بالإضافة إلى الأموال التي تأتي من رعاية الخطوط الجوية العراقية وشركة زين وببجي للألعاب الإلكترونية ".

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في الثالث من شهر آب من العام الماضي، على الطلب المقدم من وزارة الشباب والرياضة، بتخصيص مبلغٍ قدره (3) مليارات دينار عراقي لتغطية نفقات عقد مدرب المنتخب الوطني السابق الهولندي (ادفوكات) وملاكه المساعد، وإقامة المعسكرات التدريبية استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية

/ 2021.

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