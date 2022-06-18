المشروبات الغازيه أسوأ مشروب للكبد و ليس الكحول

2022/06/18 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نعلم جميعا أن شرب الكحول يمكن أن يكون له آثار سلبية وخيمة على الكبد، ولكن الآن، وجدت دراسة جديدة أن شرب مشروبات بعينها يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الكبد.الدراسة، التي تم تقديمها في حدث “2022 Nutrition Live” عبر الإنترنت، نظرت في عينة من أكثر من 90 ألف امرأة يشربن المشروبات […]

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