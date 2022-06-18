رسالة إلى نواب الثورة - محمد علي مقلد

2022/06/18 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد الثابت والمتحول في انتخابات 2022رسالة إلى نواب الثورةمنذ أن اندلعت الثورة وأنا أكتب عنها مقالة اسبوعية.



لا يشغلني عنها همّ ولا تشدني آلام اللبنانيين وأوجاعهم، وما أكثرها! إلى الكتابة عن سواها، اعتقاداً مني أنها الباب الوحيد لعلاج تلك الآلام والأوجاع ولا باب غيره.



كل أزماتنا تستحق أن يكتب عنها وأن يبحث عن سبل لمعالجتها.



الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية، الكهرباء والمحروقات، النفط ......





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