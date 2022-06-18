خسائر النفط طالت كل من خام البصرة الثقيل وخام برنت وخام غرب تكساس

2022/06/18 | 11:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تكبدت بورصات النفط العالمية خسائر اسبوعية كبيرة، عند الاغلاق في اخر جلسة لها يوم امس الجمعة.

واغلق خام البصرة الثقيل على انخفاض بمقدار0.75 سنتاً ليصل الى 109.30 دولارات، وسجل خسائر اسبوعية بلغت 4.65 دولارات، ما يعادل 4.08%..

واغلق خام برنت في آخر جلسة على انخفاض بمقدار 6.69 دولارات ليصل الى 113.12 دولاراً، وسجل خسائر اسبوعية كبيرة بلغت 7.29 دولارات بما يعادل 8.89 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض بمقدار 8.03 دولارات ليصل الى 109.56 دولارات للبرميل وسجل خسائر اسبوعية كبيرة أيضاً بلغت 11.11 دولاراً او ما يعادل 9.21% ..

وانخفضت اسعار النفط خلال اليومين الماضيين وسط مخاوف من أن رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة قد يبطئ الاقتصاد العالمي ويخفض الطلب على الطاقة.

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